Coppia aggredita e pestata all'alba mentre passeggia sul lungomare, caccia alla gang

Coppia di giuliesi aggredita e brutalmente pestata da un gruppo di giovani, forse appartenenti a una baby gang. È avvenuto all'alba, intorno alle 6 di ieri, lungo la Riviera delle Palme a San Benedetto. Le vittime sono un uomo di circa 35 anni e una donna di 42. I due, dopo aver trascorso la notte a San Benedetto, sono stati oggetto di un brutale attacco da parte di un gruppo di giovani ancora non identificato. Entrambi hanno riportato traumi cranio-facciali e lesioni su varie parti del corpo. L'uomo è stato colpito al volto con un oggetto contundente, subendo le ferite più gravi. Sul luogo dell'aggressione sono giunte due ambulanze del servizio 118 di San Benedetto, le quali hanno trasportato entrambe le vittime in ospedale. Sia l'uomo che la donna sono stati ricoverati dopo essere stati sottoposti a cure d'urgenza in codice giallo. Gli agenti del commissariato di Polizia stanno attualmente cercando di rintracciare gli aggressori. Tuttavia, i dettagli precisi dell'incidente restano ancora da chiarire. Al momento, non si conosce la causa scatenante dell'aggressione né il numero esatto di membri del gruppo coinvolto.