Brutta avventura, due sere fa, per il consigliere regionale e capogruppo al Comune di Pescara della Lega,. Mentre stava tornando a casa in auto dall'Aquila, lungo lasi è scontrato con un un, probabilmente un. che improvvisamente gli ha attraversato la strada. Per fortuna e per miracolo, non ha riportato conseguenze fisiche. Danneggiata invece la sua vettura. Nulla da fare purtroppo per l'animale, forse un cane selvatico. Nell'impatto con ilè finito sul lato opposto della strada, dove è stato poi recuperato.«E' stata davvero una brutta esperienza –-, mi sono molto spaventato. Il fatto è accaduto attorno alle 19.45. Mi trovavo a circa 50-100 metri dae intorno a me era tutto buio, quando ad un certo punto ho sentito un urto forte. Subito mi sono accostato, pensando probabilmente che fosse scoppiato uno pneumatico. Ma quando sono sceso, ho visto che sulla strada c'erano i pezzi della mia macchina. Poi si è avvicinato un ragazzo e mi ha detto che sull'altro lato della carreggiata c'era una carcassa. Non so neppure io dire di preciso di che animale si trattasse., un incrocio fra un lupo e un cane. A quel punto – prosegue il consigliere regionale – ho avvisato i carabinieri e il servizio veterinario della Asl, che ringrazio, i quali si sono occupati di rilievi e accertamenti. Sono rimasto lì sino alle 22. Una esperienza tutt'altro che piacevole. Per fortuna l'impatto è avvenuto lateralmente, altrimenti le conseguenze potevano essere ancora più serie».