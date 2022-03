L'assicurazione non paga, botte e minacce a una donna: «Tira fuori seimila euro». Arrestata coppia di ventenni

Botte e minacce a una donna per recuperare i soldi che si erano messi in testa di avere dall'assicurazione dopo un incidente. Ma secondo la ricostruzione della donna, fatta davanti ai periti dell'assicurazione, quel sinistro non aveva procurato danni a terzi e ai due ragazzi non andava liquidato nulla. Per questo la coppia - un uomo e una donna di 20 anni - ha minacciato e picchiato la vittima al fine di ottenere 6.000 euro. I due ventenni sono stati arrestati.

La Polizia Stradale di Chieti e il Distaccamento di Lanciano hanno eseguito un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari che il gip, su richiesta della procura di Lanciano che ha coordinato le indagini, ha emesso nei confronti di un uomo e di una donna, entrambi ventenni, per estorsione, minacce e percosse. I fatti risalgono a novembre 2021 in seguito di un incidente stradale verificatosi a Chieti. Sulla base delle dichiarazioni della vittima sulla ricostruzione del sinistro, la compagnia assicurativa non aveva riconosciuto nessun risarcimento ai due ventenni si sono voluti vendicare con presunte azioni violente e ritorsive per recuperare dalla donna l’equivalente del danno che ritenevano di aver subito dal sinistro.

La Polizia Stradale ha condotto indagini acquisendo elementi di responsabilità nei confronti dei due. E' stato documentato che i due hanno atteso la donna all’uscita del posto di lavoro e dopo averla minacciata e percossa, le avevano intimato di consegnare 6.000 euro, quale compenso del mancato indennizzo da parte della compagnia assicurativa.