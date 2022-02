Scontro Asse attrezzato: due donne ferite

Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi in serata all’imbocco dell’asse attrezzato, all’altezza del territorio di Chieti, in direzione di Brecciarola. Tre le auto coinvolte su un tratto rettili: una Fiat 600, una Fiat Panda e una Renault Scenic. Le due donne, di 53 e 39 anni, residenti in provincia di Pescara, sono state soccorse dal 118 di Chieti e portate al policlinico del capoluogo teatino. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente, è intervenuta la Polizia Stradale. Secondo una prima ricostruzione potrebbe esserci stata una iniziale collisione fra la 600 e la Panda, con quest’ultima che si è scontrata quasi frontalmente con la Scenic. Pare da escludere, invece, l’ipotesi circolata in un primo momento ovvero che all’origine dell’incidente ci fosse un’auto che procedeva contromano.