«Mi hanno rubato la batteria». Musicista dà in escandescenza al teatro Marrucino e aggredisce i carabinieri. Arrestato

Attimi di concitazione e tensione, sabato sera verso le 20.30, davanti al teatro Marrucino dove un musicista, che in evidente stato di alterazione si è scagliato contro un dirigente del teatro, successivamente ha dato in escandescenze con i Carabinieri, chiamati dai Vigili del Fuoco che avevano assistito alla scena.

L’uomo, W.C., 53 anni, teatino, alla fine è stato arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato posto ai domiciliari nell’attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si terrà questa mattina. La vicenda è da ricostruire con esattezza: a quanto pare il musicista in un primo momento era uscito dal teatro dove aveva fatto come componente della giuria ad un contest musicale che si era tenuto nel pomeriggio e che non è organizzato dal Marrucino ma da una società esterna.

Intorno alle 20.30 l’uomo è tornato a teatro, in stato di alterazione, sostenendo che qualcuno gli avesse sottratto lo strumento, la batteria, che invece era stato regolarmente portato via da un suo collega dal momento che si era allontanato dal teatro.

A quel punto la situazione ha rischiato di degenerare e solo l’intervento dei Carabinieri ha scongiurato conseguenze peggiori. Il musicista è stato portato anche in ospedale, dove non si è ritenuto di ricoverarlo, e successivamente condotto in caserma. Due carabinieri nel tentativo di bloccare l’uomo hanno riportato lesioni lievi. Il musicista è difeso di fiducia dall’avvocato Manuela D’Arcangelo. Una vicenda i cui contorni potrebbero essere più chiari all’esito dell’udienza.