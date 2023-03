Anziano si butta dalla finestra, operaio sul furgoncino lo prende al volo: evitato il suicidio

Ha provato a scavalcare la ringhiera dalla finestra, probabilmente con l'intento di suicidarsi, ma è intervenuto un automobilista di passaggio che lo ha raggiunto e messo in salvo. È successo poco dopo le 18 di ieri in via Silvino Olivieri, a Chieti. Protagonista un uomo di 80 anni la cui abitazione si trova su un piano rialzato, e che a quanto pare poco prima aveva gettato un televisore dalla finestra.

La sua situazione di disagio fortunatamente non è sfuggita ad un automobilista di passaggio il quale ha capito immediatamente cosa stava per accadere, si è fermato, ha accostato il furgone al muro esterno dell'edificio in corrispondenza della finestra da cui l'anziano a circa tre metri di altezza, avrebbe potuto lasciarsi cadere, e dopo essere salito sul cassone del suo automezzo lo ha raggiunto e l'ha abbracciato, portandolo a terra e salvandolo.

In ogni caso la presenza del furgone sotto la finestra avrebbe attenuato gli effetti della caduta. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha portato l'ottantenne al Pronto soccorso del policlinico, una pattuglia della Volante della Polizia è intervenuta in via Olivieri per gli accertamenti del caso. Nell'immediato non si è potuto stabilire le motivazioni all'origine del gesto, la priorità è stata quella di garantire cure immediate: l'anziano è sempre rimasto vigile ed è apparso in buone condizioni di salute.