Stroncata da malore mentre entra in chiesa per la messa: l'insegnante aveva 56 anni

È morta per un infarto mentre si apprestava a entrare nella chiesa di Mater Domini di Chieti per partecipare alla santa messa: la vittima è Stefania Canale, 56 anni, insegnante di inglese, sposata con figli. Il fatto si è verificato intorno alle 18.25 di ieri, Ora della funzione serale. La donna si è sentita male mentre saliva il primo gradino che porta alla chiesa, e si è accasciata sul portone.

Uno dei fedeli ha dato l'allarme, la donna è stata immediata soccorsa da tre medici, fra i quali un cardiologo, presenti in chiesa, hanno provato a rianimarla, sul posto è arrivata immediatamente l'ambulanza del 118, ma non c'è stato nulla da fare: la donna non ha risposto ad alcun tentativo di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Il padre della donna è Fernando Canale, ex commerciante di tessuti in via Chiarini. La messa, che avrebbe dovuto essere celebrata da don Raffaele Rollo, rettore della chiesa, non si è tenuta. La salma dopo tutti gli adempimenti è stata riconsegnata ai familiari.