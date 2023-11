Post anonimo sui social scatena la psicosi: indiano picchiato davanti a una scuola

Tre persone di colore sospette davanti alle scuole: dall’altra sera è scattato l’allarme dopo un post comparso sui social network. Ma ieri mattina un indiano di 25 anni, residente nel quartiere Santa Rita, a Lancino, in provincia di Chieti, è stato picchiato vicino alla scuola media D’Annunzio, in via Masciangelo. L’unica sua colpa è essersi trovato davanti al plesso scolastico con la psicosi che da ore era cresciuta all’impazzata. Per questo polizia e carabinieri ieri mattina avevano raddoppiato i controlli, anche in borghese, per verificare di cosa si trattasse. Poi, alle 8,30, l’aggressione all’incolpevole indiano c’è stata davvero. E’ stato assalito e preso pugni in faccia ma non si è fatto refertare dai sanitari.

«Nessuna ferita era evidente» dicono le forze dell’ordine. L’uomo non parla italiano e si è molto spaventato per l’accaduto e non presenterà denuncia. La caccia al mostro è nata dalla segnalazione anonima e generica sui social che la polizia pensa di catalogare come una fake news. Per questo si stava lavorando per identificare l’autore del post, innanzitutto per meglio verificare l’attendibilità delle sue considerazioni e a cosa si riferisse per davvero, quindi per capire se invece si tratta semplicemente di procurato allarme a cui seguirà denuncia. Proprio a seguito di quella notizia, con la foto di una scuola e un uomo di spalle, polizia e carabinieri hanno intensificato i controlli davanti alle scuole cittadine. Non è escluso che l’indiano aggredito possa essere stato scambiato per l’uomo immortalato sulla foto. Tutto è partito nella tarda serata di ieri con il messaggio che diceva: «Alcuni genitori hanno notato tre persone in tre punti diversi che osservavano la scuola, nel momento in cui un genitore va verso di loro si sono allontanati. La polizia l’ha riconosciuto come soggetto già segnalato e avvistato di fronte ad altre scuole. Sono tre persone sospette, di colore, una più alta del normale e una donna, cerchiamo di stare molto attente e vigili per la sicurezza dei nostri figli. Chiamate le forze dell’ordine se li notate».