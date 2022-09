Chieti violenta, nuova aggressione: 41enne picchiato da tre persone

Ancora aggressioni a Chieti. L'ultima si è verificato proprio nella notte tra sabato e domenica quando, nel complesso residenziale e commerciale Agorà di piazzale Marconi, un 41enne è stato aggredito da tre persone mentre tornava a casa: la polizia, intervenuta sul posto, ha avviato le indagini.

Durante il servizio dello scorso fine settimana complessivamente sono state identificate 70 persone, tutte di giovane età. Nei confronti di un locale sono state elevate tre sanzioni amministrative; altri due locali, infine, al momento sono oggetto di verifiche fiscali da parte della Finanza. Sospensione immediata per 15 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal Comune a due noti locali per «gravi motivi di ordine pubblico». I fatti hanno «evidenziato importanti ricadute per l'ordine e la sicurezza pubblica dovendosi ritenere che entrambi i locali siano diventati luogo di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e ritrovo abituale di persone pericolose e pluripregiudicate per reati specifici». Per analoghi motivi Io stesso provvedimento di chiusura è stato adottato la scorsa estate nei confronti di un circolo privato di Fossacesia.

Intanto nella serata di mercoledì 14 settembre le fiamme sono divampate all'ex Vinota, locale di viale Benedetto Croce: si è trattato di un incendio di origine dolosa ai danni della nuova attività di ristorazione in procinto di aprire al pubblico alla fine del mese di settembre. Anche in questo caso sono state avviate indagini per capire cosa sia accaduto e chi siano i responsabili.