Celano, gli negano la sigaretta e li minaccia col coltello: denunciato

Quattro minori gli negano una sigaretta e lui li minaccia con un coltello. L’altra sera i ragazzi si trovavano in una strada del centro di Celano quando L.B., 39 anni, si è fermato e ha chiesto una sigaretta, non ricevendo risposta ha tirato fuori il coltello e lo ha puntato verso di loro. I giovani si sono dati alla fuga e hanno denunciato l’episodio ai carabinieri della Stazione di Celano. L'uomo, dopo avergli puntato il coltello, si è allontanato di corsa e ha fatto perdere le tracce. Da una breve ricostruzione dell’accaduto i militari sono riusciti a ricostruire l’identikit della persona che tra l’altro ha anche qualche precedente con la giustizia. In serata l’uomo è stato intercettato mentre faceva rientro nella sua abitazione ed è stato subito fermato e perquisito. Addosso non aveva il coltello con il quale aveva minacciato i minori. Alla vista della pattuglia dei carabinieri è intervenuta anche la sua compagna, una 25enne, che ha accusato un malore e sul posto è dovuta intervenire l’ambulanza del 118 che dopo i primi soccorsi l’ha trasferita all’ospedale di Pescina. L’uomo di Celano è stato denunciato per minacce aggravate.

