Playoff calcio serie C, il Teramo affronterà martedì il Catanzaro fuori casa

Ultimo aggiornamento: 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà ill’avversario delnel primo turno playoff dellaLa vittoria della Juventus U23 nella finale didi questa sera acontro laper 2-1 (vantaggio al 5' delex, poi gol disu rigore al 12' e dial 45') manda di fatto i biancorossi a giocare allo stadioper provare in trasferta l’accesso al secondo turno in programma domenica 5 luglio. In caso di vittoria dellainvece, ilavrebbe affrontato in casa i salentini della. Domani larenderà noto l’orario del match, ma probabilmente il fischio d’inizio sarà fissato per le 20.30. Il Teramo non potrà contare su, infortunato. Non ci saranno eventuali tempi supplementari e rigori. In caso di parità al 90' passeranno i calabresi piazzati meglio nella classifica cristalizzata.