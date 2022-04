Cagnolino sbranato da due molossi, la padrona si sente male

Una scena choc che ha lasciato stupefatto un intero quartiere a Chieti. Due cani di grossa taglia si sono avventati ieri mattina contro un piccolo esemplare di Jack Russell, sbranandolo nonostante i tentativi disperati sia della giovane padrona che delle tante persone intervenute. È stato girato anche un video che è stato pubblicato sui social.

A girarlo, dalla finestra di casa di Filippone, un residente che ha assistito a una scena raccapricciante: il cagnolino è stato azzannato, senza che la padrona, né le altre persone intervenute, siano riuscite a salvarlo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la giovane padrona del cane era a spasso col suo cagnolino, quando i due animali si sono scagliati contro, azzannando l'esemplare di piccola taglia.



Nel video si vede la giovane gettarsi a terra e tentare disperatamente di strappare l'animale dalla furia dei due cani, ma purtroppo senza successo. Poi hanno proseguito, nonostante l'intervento di alcuni muratori al lavoro in zona, che sono accorsi per cercare di strappare la preda dalle loro fauci. In tanti, dalle case vicine, hanno chiamato aiuto, inorriditi per quanto stava accadendo, ma impotenti di fronte a una scena così cruenta. La padrona del cagnolino si è sentita male.