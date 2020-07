Cade dal camion e batte la testa: operaio grave

Grave incidente sul lavoro, nel pomeriggio, in via Cesare De Lollis a Francavilla al Mare. Un 44enne di Benevento è attualmente ricoverato con 45 giorni di prognosi nel reparto di Neurochirurgia del Santo Spirito di Pescara. Per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto dal camion, battendo violentemente la testa. Lanciato l'allarme, è stato trasportato d'urgenza dal 118 in ospedale. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri, che ora si stanno occupando delle indagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA