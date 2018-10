Nello zainetto c'è borotalco. Ma il fiuto non inganna i cani: sotto la polvere bianca due chili di marijuana

Ieri a Pescara, nel corso di un’operazione di Polizia al terminal Bus di Piazza della Repubblica per contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un nigeriano, il quale, nel proprio zaino, occultava oltre due chili di sostanza stupefacente confezionata in più strati di cellophane, tra i quali era stata inserita polvere di borotalco allo scopo di eludere il fiuto delle unità cinofile antidroga.



La sostanza stupefacente, risultata essere del tipo marijuana, veniva quindi sequestrata assieme ad un telefono cellulare trovato in possesso del cittadino extracomunitario, il quale veniva pertanto arrestato nella flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la locale casa circondariale.









