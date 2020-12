Il superchef Nico Romito dal ristorante alle "bombe": assalto alla pasticceria aperta dopo il coronavirus

L' effetto "Bomba" si è prevedibilmente verificato. Una lunga fila di golosi ha sostato ieri per tutto il giorno davanti al temporary store inaugurato a Pescara in via Trento da Niko Romito, lo chef pluristellato proprietario del ristorante Reale di Rivisondoli, poi trasferito presso la Tenuta Casadonna di Castel di Sangro. Già dalle 9 del mattino, centinaia di persone aspettavano di assaporare le bombe alla crema, al cioccolato ed alla marmellata di albicocche impastate con farina e burro di cacao dal genio culinario abruzzese ed alle 13 erano già stati venduti mille pezzi rendendo necessario un nuovo rifornimento presso il laboratorio.

