Bimba di 3 anni positiva, chiusa scuola materna di Fossacesia

Una bimba di 3 anni della scuola materna di Fossacesia (Chieti) è risultata positiva al Coronavirus e il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, ha disposto la chiusura del plesso per oggi, per consentire la sanificazione. La scuola riaprirà lunedì. Su disposizione della Asl Lanciano Vasto Chieti sono scattate le procedure che prevedono la quarantena per i familiari e tutti coloro che sono stati a contatto con la piccola. Ieri mattina si è tenuta una riunione operativa alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dell’Istituto Comprensivo che procederà alla sanificazione del plesso e procederà anche ai controlli del personale scolastico. «Abbiamo attivato immediatamente tutti i protocolli previsti - dice Di Giuseppantonio - seguita dall’ordinanza di sospensione dell’attività didattica per oggi». A Fossacesia sono 5 i casi di contagio: «E' necessario rialzare l’asticella di guardia - dice il sindaco - Esorto tutti a rispettare quanto previsto dal nuovo Dpcm con l’obbligo di indossare le mascherine anche nei luoghi aperti, nonché il divieto assoluto di assembramento».

