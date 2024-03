La Passione vivente: pubblico da tutto il mondo a Barrea

La Passione Vivente di Barrea, piccolo centro in provincia dell'Aquila, rappresentazione di fede e tradizione sospesa sulle rive del lago. Barrea si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali e spirituali, più attesi dell'anno: "La Passione Vivente", oggi alle 170. Uno spettacolo unico nel suo genere è conosciuto in tutto il mondo per la sua straordinaria cura dei dettagli e la sua capacità di trasportare gli spettatori, in un viaggio nella Passione di Cristo. Ciò che rende questa rappresentazione così speciale è l'attenzione meticolosa dedicata a ogni elemento scenico. Dai sontuosi costumi agli intricati dettagli delle attrezzature, ogni componente è realizzato artigianalmente, conferendo all'evento, un'aura di autenticità e realismo.

La storia de "La Passione Vivente" ha radici profonde nel cuore della comunità di Barrea. Dopo il terremoto devastante del 1984, l'architetto Tommaso D'Amico ha concepito un ambizioso progetto: unire lo spirito religioso della comunità locale con la valorizzazione del territorio circostante. Nasce così nel 1987 la prima edizione di questa straordinaria rappresentazione sacra. L'iniziativa di D'Amico ha portato alla creazione dell'associazione culturale Antologia, che si è posta l'obiettivo di ampliare e migliorare costantemente la qualità della Passione Vivente. Nel corso degli anni l'evento ha attirato un pubblico sempre più vasto, proveniente da ogni angolo del mondo, confermando il suo status di vero e proprio capolavoro artistico e spirituale. La continua ricerca di perfezionamento è una caratteristica distintiva dell'Associazione Antologia.

Nel 2010, grazie al contributo del Comune di Barrea, la rappresentazione è stata arricchita con costumi di altissima qualità per i soldati romani, contribuendo ulteriormente a esaltare l'aspetto scenografico dell'evento. La Passione Vivente si apre con l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, seguito da una schiera di bambini festanti che agitano rami di ulivo. La rappresentazione culmina con la resurrezione di Cristo, simboleggiata dalla presenza degli apostoli che innalzano fiaccole accese, mentre la folla guarda con occhi colmi di emozione e speranza.