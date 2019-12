Gioca con gli amichetti in piscina, bimba di tre anni rischia di annegare

Una bambina abruzzese di tre anni e mezzo ha rischiato di affogare oggi pomeriggio nelle piscine dell'albergo

Helvetia ad Abano Terme. La piccola, residente con i genitori in Abruzzo, è scivolata in piscina mentre giocava con gli amichetti.



Sul posto sono stati chiamati i sanitari del 118 che hanno portato la piccola con codice rosso in pediatria. Con lei i

genitori, che si trovavano alle Terme per le vacanze natalizie. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Abano Terme. Ultimo aggiornamento: 08:57