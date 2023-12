Incidente in superstrada, Balsorano piange Patrizio Margani: giovane papà di tre figli

Incredulità e costernazione a Balsorano per la tragica morte di Patrizio Margani, una giovane vita purtroppo spezzata all’improvviso nell'incidente di ieri sera sulla superstrada per Liri. Un Natale amaro, triste, tristissimo per i familiari della vittima e per tutta la comunità del popoloso centro rovetano, dove Patrizio era conosciutissimo, sebbene conducesse una vita molto ritirata, faceva casa e lavoro, aiutava il padre Pietro e la mamma Anna Spennato nel lavoro di allevatori di bestiame, di bovini. La loro azienda agricola è a Balsorano Vecchio, in località Cervella, dove sono nati e vivono i suoi genitori.

Patrizio Margani viveva invece a Balsorano capoluogo con la sua compagna ed i suoi tre figli. Da tutti descritto come un bravissimo ragazzo, un lavoratore instancabile, amava la natura ed aveva la passione della caccia levata proprio al suo amore per la natura.

Carattere piuttosto chiuso, riservato, ma molto rispettoso. Patrizio Margani aveva tre sorelle, una delle quali impegnata politicamente, assessore comunale di Balsorano con l’ attuale Amministrazione guidata dalla sindaca Antonella Buffone che si dice affranta per l’ accaduto: «Sono amica della famiglia di Patrizio, a nome di tutta l’amministrazione mi unisco al dolore di queste persone». Tra pochi giorni, a Natale, avrebbe festeggiato il suo 65esimo compleanno Antonio Alonzi, carabiniere in congedo e consigliere dell’Associazione nazionale carabinieri sezione di Sora. Viaggiava insieme alla moglie Romana, trasportata al pronto soccorso del Santissima Trinità. La notizia ha sconvolto la città di Sora dove Alonzi era molto conosciuto e stimato.