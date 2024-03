Ladro in trasferta sorpreso in casa: inseguito e arrestato dalla polizia

E’ finita male la trasferta di un 20enne di Roma, dopo aver realizzato un furto di sera, in una casa in via Celano, ad Avezzano, in provincia dell'aquila. L’uomo è finito in manette, grazie all’intervento della polizia avvertita da una famiglia dopo aver sentito dei rumori provenire da un’abitazione vicina. La donna ha dato l’allarme: gli uomini della Squadra Volante hanno notato un giovane sulla finestra che si è dato alla fuga ma, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e trovato in possesso della refurtiva: 150 euro e gioielli. Nella sua vettura sono stati trovati gli attrezzi da scasso e guanti da giardinaggio. Per questi motivi con l’accusa di furto in abitazione è stato arrestato.



Gli inquirenti intanto stanno verificando il passato del giovane che potrebbe essere coinvolto in furti compiuti non solo in città ma anche nella Marsica. Ogni giorno sono sempre più frequenti le notizie di furti negli appartamenti della città e delle frazioni, ingenerando un sempre maggiore senso di insicurezza. Ad Avezzano poi preoccupa la serie di spaccate in negozi per rubare pochi spiccioli dalle casse. Le famiglie chiedono più controlli per risolvere la preoccupante questione della ormai quotidiana violazione delle proprie case, e iniziative che incrementino la sicurezza di tutti e rivitalizzino il territorio. Il prefetto dell’Aquila, su richiesta dei sindaci di Avezzano e Celano, ha riunito il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, per affrontare appunto il tema della sicurezza nei comuni. «Le comunità chiedono con forza l’aiuto delle istituzioni, potenziando la videosorveglianza, l’illuminazione pubblica, maggiore presenza della polizia locale».

«Non si può pensare che il problema della sicurezza delle persone dentro le loro case possa essere lasciato alla loro buona volontà e alle loro tasche, ai vari e costosi sistemi di allarmi e videosorveglianza» precisa un residente del quartiere Scalzagallo dove in questi ultimi tempi si sono verificati più furti. Gli inquirenti poi invitano i cittadini a collaborare con le forze dell’ordine, segnalando i problemi del proprio quartiere appena si manifestino, senza attendere che si radichino.