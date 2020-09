Avezzano, salve di fischi all'arrivo del bus dei migranti

Sono arrivati di notte i 25 migranti alla struttura, di Via Monte Cervaro, di Paterno (Avezzano) con un pullman proveniente da Porto Empedocle. Accolti, tra applausi e fischi, da una trentina manifestanti della Lega che hanno atteso il loro arrivo davanti alla ex scuola di formazione professionale dello Ial Cisl. Sono già stati sottoposti a tampone e sono risultati tutti negativi, ma non si placano le polemiche non solo tra i residenti ma anche tra le forze politiche per la scelta del Prefetto dell’Aquila. Tra l’altro la struttura per il Commissario prefettizio, Mauro Passerotti, non è idonea e non può garantire le norme di distanziamento anticovid. © RIPRODUZIONE RISERVATA