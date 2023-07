Distrutta la palestra: denunciati due minori. Il Comune: «Chiederemo i danni ai genitori»

Vandali si introducono nella palestra comunale di Avezzano, utilizzata dalla scuola media Vivenza, creando danni a struttura e attrezzature. Sono state rovinate le mascherine fornite tempo fa dalla Asl in dotazione alle scuole, trafugata l’attrezzatura sportiva delle società che utilizzano la palestra e gettata acqua sulla pavimentazione completamente danneggiata. E’ scattata la denuncia al Commissariato di polizia e per adesso la struttura rimarrà inutilizzabile per tutto il mese di luglio, sia per gli studenti sia per le associazioni sportive del territorio. Presumibilmente nel corso della notte alcuni ragazzi minorenni si sono introdotti nella palestra comunale e hanno danneggiato il materiale che era nelle varie stanze, poi hanno aperto l’acqua allagando il pavimento. La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere posizionate nelle vicinanze e sarebbero stati individuati due minori, un ragazzo e e una ragazza, che sono stati denunciati per danneggiamento. Il consigliere del comune di Avezzano Nello Simonelli dice: «Hanno idea questi ragazzi del danno fatto? Hanno idea dei costi che dovranno sostenere le società per rimediare alle loro bravate? Hanno idea dei costi che dovrà sostenere l’intera città per rifare la pavimentazione di una palestra per rimediare alle loro bravate? Che poi non sono bravate: sono atti criminali. E non vanno più minimizzati. Non deve esserci spazio né giustificazione per i criminali, anche se ragazzi». L’amministrazione comunale in una nota scrive: «Abbiamo deciso di presentare denuncia non solo per i danni riportati alla struttura, ma anche perché è stata vandalizzata una palestra che viene utilizzata da tante società sportive. Chiederemo i danni i genitori».