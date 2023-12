Avezzano, baby gang aggredisce autista del bus davanti ai pendolari impauriti

Una baby gang aggredisce due autisti dei bus Tua davanti ai pendolari in partenza. È successo ad Avezzano al terminal di piazzale Kennedy, ieri alle 13.40, mentre l’autobus era in partenza per L’Aquila. Improvvisamente un giovane si è letteralmente buttato sul mezzo cercando di fermarlo. L’autista è sceso chiedendo spiegazioni al ragazzo dicendogli che l’avrebbe potuto investire. A quel punto sono arrivati altri sei giovani, tutti di nazionalità marocchina, che hanno aggredito l’autista e un collega che si trovava in quel momento sull’autobus e che era sceso per difenderlo.

I giovani stranieri hanno continuato la discussione e non contenti hanno anche insultato gli autisti. I giovani stranieri addirittura hanno impedito all’autista di chiudere le porte del mezzo nonostante l’invito ad allontanarsi. Del fatto è stata fatta denuncia alle forze dell’ordine che sono intervenute per individuare i responsabili. «Non è il primo episodio purtroppo- precisa un conducente- . Siamo stanchi e scoraggiati e abbiamo chiesto che vengano presi provvedimenti. A volte abbiamo anche paura».