Teramo, investito da un'auto in bici muore ragazzo di 19 anni: stava andando a lavoro

Un ragazzo senegalese di 19 anni è stato investito ed ucciso questa mattina sulla Statale 80, nella frazione di Sant’Atto a Teramo. Il ragazzo stava andando al lavoro in bici in un'azienda della zona industriale del capoluogo. L’incidente è avvenuto verso le 5.30. L’impatto è stato estremamente violento.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. Quando i sanitari sono giunti, hanno cercato di fare tutto il possibile per rianimare il giovane, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Per tutti i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. Le generalità del giovane non sono ancora state fornite. Il pm di turno ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro del mezzo. Si attendono i risultati dei test antidroga e alcolici. Essendo chiara la dinamica del'incidente la causa del decesso ha già rilasciato la salma ai familiari per il funerale.

Notizia in aggiornamento