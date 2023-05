Atessa, auto si ribalta dopo il frontale: feriti due donne e due fratellini

Terribile frontale tra due automobili: una, dopo il violento impatto, si ribalta sulla via: cinque complessivamente i feriti, tra cui due bambini piccoli. Erano circa le 12.50 di ieri quando un incidente ha spezzato, ad Atessa, il tran tran domenicale. Lo schianto è avvenuto sulla strada a scorrimento veloce che collega la valle al centro cittadino e che si innesta con la ex provinciale Marrucina II. L'impatto tra una Chevrolet Spark rossa e una Mercedes C 220 di colore nero.

Da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, all'improvviso, la piccola monovolume, che saliva, avrebbe invaso, per motivi ancora da accertare, la corsia opposta. Quindi l'urto, terribile con l'altro veicolo che procedeva nella direzione inversa. I mezzi distrutti: ad avere la peggio è stata naturalmente l'utilitaria che, dopo il colpo tremendo, è stata scaraventata sull'asfalto e si è rovesciata, con l'abitacolo schiacciato a terra. I soccorritori, all'arrivo, si sono trovati davanti ad un ammasso di lamiere. Alla sua guida c'era una donna, D.J., di 37 anni, di origine albanese e residente ad Atessa. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Estratta dal mezzo, con l'ausilio dei vigili del fuoco di Casoli, i sanitari del 118 arrivati con due ambulanze le hanno prestato i primi soccorsi. E' stata stabilizzata sul posto. Considerate poi le lesioni riportate, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero, atterrato poco dopo su un vicino campo agricolo. La signora, che viaggiava da sola, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Pescara, dove le hanno diagnosticato un politrauma. La prognosi è riservata.

A bordo della Mercedes, invece, erano in quattro e sono rimasti leggermente feriti: a bordo c'era una famigliola che probabilmente si spostava per il pranzo della giornata festiva. Il conducente, I.D., 42 anni, è andato da solo all'ospedale di Atessa per controlli. Mentre la moglie, I.D., 42 anni, e i bambini di 8 e un anno, sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale di Chieti. Le loro condizioni non sembrano destare preoccupazioni. Per i rilievi di legge, invece, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Atessa, coadiuvati dal capitano Alfonso Venturi. I militari del Nucleo radiomobile hanno ascoltato i testimoni e ricostruito la dinamica.