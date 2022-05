Zona industriale di Atessa, donna muore in uno scontro. Grave la figlia di 36 anni

Una donna di 57 anni, Donatella Salvatore, di Civitaluparella, in provincia di Chieti, è morta verso mezzogiorno in un incidente stradale avvenuto nei pressi della zona industriale di Atessa tra via Genova e via Italia all'altezza dell'incrocio che porta allo stabilimento della Honda. Nello scontro tra una Dacia Sandero e na Range Rover è rimasta ferita una famiglia di tre persone: la figlia, 36 anni, è stata trasferita nell'ospedale di Pescara in gravi condizioni, ferite lievi per il marito, portato al pronto soccorso di Lanciano. Sul posto l'elisoccorso del 118 e i carabinieri della compagnia di Atessa che stanno effettuando i rilievi.