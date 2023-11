Interessi al 340 per cento a coppia di invalidi: arrestato un usuraio ad Avezzano

La Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano ha arrestato, in flagranza di reato, un soggetto di etnia rom trovato in possesso di una somma di denaro pari a 800 euro, di un libretto postale e di una carta postamat, che pochi istanti prima erano stati prelevati da un ufficio postale di Carsoli da due soggetti vittime di usura e contestualmente consegnati, appunto, all’usuraio.

Nel corso della medesima operazione, è stata data esecuzione a due perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di altrettanti soggetti di etnia rom residenti ad Avezzano, strettamente collegati con l’usuraio. L’operazione è stata eseguita. In particolare, con una telefonata al numero di pubblica utilità 117 della Guardia di Finanza, due soggetti conviventi - entrambi percettori di indennità per invalidità - hanno riferito di essersi rivolti a soggetti di etnia Rom per ottenere un prestito di 1.500 euro. A seguito del prestito, gli usurai avevano preteso somme esorbitanti a titolo di interesse, ricostruito nella misura del 340% annuo che i soggetti fragili nei mesi successivi non sono più riusciti ad onorare, restituendo, come acclarato in fase investigativa e fino alla data dell’intervento, la somma di € 5.800,00.

Nel corso delle operazioni è emerso altresì che la coniuge del soggetto usuraio tratto in arresto risulta percettrice della misura di sostegno del reddito di cittadinanza.

Nell’ultimo triennio l’attività di contrasto al fenomeno dell’usura condotta dalle Fiamme Gialle marsicane, ha portato alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Avezzano di dieci soggetti responsabili delle condotte illecite e nei cui confronti sono state finora emesse sette sentenze penali di condanna definitiva.