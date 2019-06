L'Aquila, arrestato un ex poliziotto: era una stalker seriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - QIn manette un ex poliziotto in pensione da oltre dieci anni dei delitti con la grave accusa di atti persecutori e danneggiamento ai danni di una coppia aquilana, del loro avvocato di fiducia e di un appartenente alla Polizia di Stato. A.R.S., 63 anni dell'Aquila, è stato arrestato e condotto in carcere ieri dal personale della Squadra Mobile, in esecuzione di una ordinanza di custodia disposta dal Gip del Tribunale di L'Aquila, Giuseppe Romano Gargarella.Secondo la ricostruzione della polizia, negli anni scorsi, lo stalker ha mostrato «un particolare accanimento nei confronti della coppia mettendo in atto una lunga serie di episodi persecutori, nonostante fosse stato già raggiunto da diverse misure cautelari, tra cui gli arresti domiciliari e il divieto di avvicinamento alle parti offese, nonché da due condanne in primo grado, emesse dal Tribunale di L'Aquila».A suo carico, sono in corso altri tre procedimenti penali sempre relativi a fatti a danno della stessa coppia