Rider in bicicletta investito durante la consegna: grave

Investito da un’auto all'Aquila, viene soccorso dai vigili del fuoco e dal personale medico del 118, le sua condizioni sono gravi ma non corre pericolo di vita. Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di ieri a causa di un grave investimento avvenuto lungo via Panella. Per ragioni che sono ancora in via di accertamento un giovane (di cui non si conoscono al momento le generalità) impiegato nella consegna di cibo per una importante catena, in sella sulla bici è stato investito da un’auto il cui condudente si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

I primi ad arrivare, vista la vicinanza i vigili del fuoco che hanno trovato il giovane in uno stato di incoscienza. Dopo le prime cure del caso, il ferito è stato messo nella mani del personale medico del 118 e trasferito al pronto soccorso. Le condizioni del ciclista sono state giudicati gravi ma non tali da mettere in discussione la sopravvivenza. L’incidente stradale ha provocato immediatamente lunghe code in entrambe le direzioni con disagi alla circolazione.