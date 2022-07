L'Aquila, morto l'ex direttore della Cna Agostino Del Re

Mondo del commercio, degli artigiani, delle imprese, ma anche politico, in lutto all'Aquila. La città piange la morte di Agostino Del Re, per una vita direttore del Cna, la confederazione nazionale degli artigiani e sempre ai vertici dell'associazione con vari incarichi. Agostino Del Re era malato da tempo. Se ne va a 70 anni. Una malattia affrontata con grande dignità e silenzio da tutta la sua famiglia, la sua morte infatti per molti è piombata come un fulmine a ciel sereno.



La sua è stata una vita sempre in prima linea. Sempre impegnato a favore degli artigiani e delle piccole imprese, negli anni dopo il sisma ha condotto assieme ad altri colleghi di associazioni locali tantissime battaglie affinché alla città venissero riconosciuti alcuni sacrosanti diritti. Tra le sue battaglie anche quella per ricollocare prima possibile gli artigiani in centro che erano rimasti senza lavoro e senza strutture dopo il sisma. Sua l'idea di creare il mercatino di casette di legno nel cento storico dopo il terremoto per permettere agli artigiani di lavorare.



Tante le iniziative intraprese nella Cna a sostegno della categoria con la nuova sede, gli sportelli per i cittadini e tanti eventi di promozione. Del Re è stato un manager di lungo corso e di grande esperienza, ha diretto anche la municipalizzata Ama nel 2012 come volle il sindaco di allora Massimo Cialente. Ha avuto nella sua carriera incarichi numerosi: in Assoservizi, in Artigianfidi, fu membro del consorzio centro commerciale centro storico dell'Aquila, Fidimpresa e tanto altro. Il suo curriculum e' pieno di attività svolte nelle associazioni. E' stato anche consigliere e componente della giunta della Camera di Commercio dell'Aquila in passato.



Aveva la passione della politica, molto vicino sia a Massimo Cialente che a Stefania Pezzopane, passione che poi ha trasmesso anche al figlio Leonardo che è a capo di una compagnia di assicurazioni. Lascia la moglie e il suo unico figlio e tanto dolore in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. «Uomo cortese e di spirito, impegnato da sempre nella vita associativa e politica cittadina» ha ricordato il sindaco Biondi.