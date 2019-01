L'Aquila, la neve non ferma la Fiera dell'Epifania: migliaia in centro, in serata Salvini

L'AQUILA - Il lavoro, incessante, del giorno prima, ha prodotto i suoi effetti. La Fiera dell'Epifania dell'Aquila, giunta ormai alla 71esima edizione, si sta tenendo regolarmente e con il solito, grande, afflusso di pubblico. La neve, caduta nelle ultime 48 ore in città, ha rischiato di azzoppare la manifestazione, ma grazie ai mezzi e al lavoro degli operai del Comune e dei volontari il tracciato, che abbraccia praticamente tutto il centro storico, è stato pulito ed è percorribile. In migliaia si sono riversati nelle vie e nelle piazze per il consueto mercato che anticipa la Befana. Nel pomeriggio è atteso l'arrivo del vice premieri e Ministro dell'Interno Matteo Salvini: dopo un breve giro a piedi tra le bancarelle, alle 19 comizio alla Villa comunale. Sono comparsi alcuni striscioni di contestazione contro la sua presenza.



