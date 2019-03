L’Aquila, auto sulla scalinata di San Bernardino. Biondi: «Sanzione esemplare»

L’AQUILA - “Le immagini dell’automobile ripresa sulla scalinata di San Bernardino fanno male al cuore degli aquilani e testimoniano un grado di inciviltà e barbarie che lascia basiti”. È il commento del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo la visione del video, rilanciato da social network e media, in cui viene immortalato un mezzo impegnato nella discesa della monumentale scalinata. “Un gesto che non può essere derubricato come semplice bravata ma che, invece, testimonia spregio e disinteresse verso uno dei simboli di questa città. – sottolinea il primo cittadino – Spero che il responsabile venga al più presto individuato dalle forze dell’ordine e che nei suoi confronti vengano adottate misure severe ed esemplari".

Ultimo aggiornamento: 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - “Le immagini dell’automobile ripresa sulla scalinata di San Bernardino fanno male al cuore degli aquilani e testimoniano un grado di inciviltà e barbarie che lascia basiti”. È il commento del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo la visione del video, rilanciato da social network e media, in cui viene immortalato un mezzo impegnato nella discesa della monumentale scalinata. “Un gesto che non può essere derubricato come semplice bravata ma che, invece, testimonia spregio e disinteresse verso uno dei simboli di questa città. – sottolinea il primo cittadino – Spero che il responsabile venga al più presto individuato dalle forze dell’ordine e che nei suoi confronti vengano adottate misure severe ed esemplari".