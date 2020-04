L'Aquila, scompare un'anziana di Sant'Eusanio: ricerche con droni ed elicottero

L'AQUILA - Paura e timore nell'Aquilano, per la scomparsa di un'anziana che vive da sola in un Map, uno dei moduli provvisori costruiti dopo il terremoto.



Sono in corso da ieri notte le ricerche da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo di una donna scomparsa di 75 anni e residente a Casentino, frazione del comune di Sant’Eusanio Forconese.



I tecnici del Cnsas, seguendo la traccia segnata dall’unità cinofila molecolare, nella scorsa notte hanno battuto la strada che collega Casentino a Fossa e che d’abitudine la donna, stando a quanto riferito dai familiari, era solita percorrere a piedi.



Dalla mattinata di oggi si stanno invece ispezionando le zone nei dintorni dei due paesi, anche con l'ausilio dei droni e di un elicottero.



Sono presenti sul luogo anche i Carabinieri, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.



