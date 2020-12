Allerta meteo rossa, sindaco Biondi: «Limitare gli spostamenti»

L'AQUILA - "A seguito dell'allerta lanciato dal Centro Funzionale d'Abruzzo, sulla scorta dell'avviso di condizioni meteo emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, per la giornata odierna sono previste abbondanti precipitazioni piovose che devono indurre ognuno alla massima prudenza. Il grado di preallarme è stato classificato come "rosso" ed è pertanto necessario limitare gli spostamenti, se non per ragioni strettamente indispensabili, e porre la massima attenzione in corrispondenza di argini dei fiumi ed evitare permanenze in locali come cantine, scantinati e luoghi interrati".

Lo dichiara il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.

