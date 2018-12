Il cane abbaia, il vicino colpisce la 82enne con il manico della scopa. La donna all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 82 anni, residente a Pescara nel quartiere San Donato, è finita l'altro ieri al pronto soccorso a causa di un trauma cranico provocatogli dal vicino di casa, pure lui anziano. Al culmine di una discussione, scoppiata per futili motivi, è stata più volte colpita con la mazza della scopa. La donna inizialmente ha rifiutato l'intervento dei sanitari del 118, poi è stata costretta a farsi visitare per un peggioramento delle sue condizioni. Al termine dei vari accertamenti, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.Di ricostruire quanto avvenuto esattamente si occupa adesso la polizia. Stando ad una prima ricostruzione, i due vicini avrebbero iniziato a discutere per un cane che abbaiava, ma ben presto dagli insulti sono passati ai fatti e così l'anziano ha afferrato una scopa che aveva a portata di mano e ha cominciato a colpire la donna alla testa. Lanciato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della squadra Volante della questura, a cui l'anziana ha poi riferito quello che era successo. Il vicino di casa si era invece già dileguato. Pare che fra i due già da tempo vi fossero dissapori.