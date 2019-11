Ancarano, si ribalta con l’auto: 29enne grave

Momenti di paura questa mattina verso le 6.30, lungo la Bonifica del Tronto, nella zona di Ancarano, dove un ragazzo T.F., di 29 anni è rimasto vittima in un incidente.



Dalle prime informazioni, il ragazzo non è più riuscito a controllare l'auto ed è finito fuori strada ribaltandosi più volte. Per estrarre il 29enne gravemente ferito sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Nereto. Il giovane con un trauma cranico è stato trasportato dall’ambulanza medicalizzata del 118 di Alba Adriatica all’ospedale di Ascoli Piceno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Alba per tutti i rilievi del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA