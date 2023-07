Usa l'alcol per accendere il barbecue: donna avvolta dalle fiamme. Grave per le ustioni

Stava ravvivando la brace, nel modo troppo spesso usato e sempre sconsigliato: utilizzando l'alcol. È stato un attimo ed è arrivata la vampata di ritorno. È successo a metà mattinata di ieri, in un'abitazione di Villa Raspa di Spoltore (Pescara). Una donna di 81 anni è rimasta ustionata in maniera non gravissima, mentre stava preparando la brace. La fiammata ha provocato anche un rumore molto forte tanto che, le prime segnalazioni arrivate ai carabinieri e ai vigili del fuoco avevano ipotizzato un'esplosione. È stata allertata anche la centrale operativa del 118 che ha inviato a Villa Raspa un'ambulanza medicalizzata. Le condizioni della donna sono apparse in un primo momento molto serie, i sanitari dopo averla stabilizzata sul posto l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Spirito Santo di Pescara dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti e medicata. Sono state riscontrate ustioni di primo e secondo grado al volto, al petto e alla braccia, ma già secondo le prime valutazioni la donna non è in pericolo di vita.