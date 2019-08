Aggressione per una ragazzina: 14enne grave, due coetanei denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' ricoverato, nel reparto di Pediatria con 10 giorni di prognosi, il 14enne aggredito e malmenato, martedì pomeriggio, a Pescara in piazza Salotto da altri ragazzini, in particolare un suo coetaneo e da un 13enne. Tutti e due sono stati individuati dai carabinieri della compagnia di Pescara e denunciati alla procura minorile dell'Aquila con l'accusa di lesioni. La loro situazione potrebbe aggravarsi se le condizioni della vittima dovessero rivelarsi più serie. A causa dei calci e dei pugni ricevuti, sembra abbia riportato la perforazione di un timpano.Uno dei due è stato fermato subito dopo il fatto e portato nella caserma di Pescara Scalo per essere ascoltato. L'altro è stato identificato e rintracciato nel giro di qualche ora. Due ragazzini considerati “normali”, appartenenti a famiglie “normali”, senza particolari problemi. Stando ad una primissima ricostruzione dei fatti, fra i tre giovanissimi vi sarebbe stata una discussione per una ragazza, sfociata poi nell'aggressione. Alla base del litigio, degli apprezzamenti volgari rivolti dai due denunciati all'amichetta o alla fidanzatina con la quale il 14enne stava passeggiando per piazza Salotto.Risentito, ha detto loro di smetterla e a questo punto i due lo hanno picchiato. Per fortuna, è stato lanciato subito l'allarme e sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri. Ma le indagini non si fermano con le due denunce. I militari, guidati dal capitano Antonio Di Mauro, stanno cercando di capire esattamente cosa sia accaduto e se nell'aggressione siano coinvolti altri ragazzi. Per questo stanno sentendo diversi testimoni. Acquisite inoltre le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in piazza e nelle strade limitrofe. Telecamere che, per altri fatti analoghi, si sono rivelate decisive. Fra tutte, l'aggressione avvenuta a fine ottobre in via Carducci a due fidanzatini che stavano tranquillamente chiacchierando su una panchina.