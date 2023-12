Addio a Alfonso D’Eugenio, Roseto piange la scomparsa di un imprenditore di successo

Roseto di nuovo in lutto: nella notte è morto l’imprenditore Alfonso D’Eugenio, a 68 anni. Gli amici raccontano che era malato da tempo, ma dopo un’importante operazione si era quasi completamente ristabilito. Quattro giorni fa, un’influenza e una bronchite lo hanno portato al ricovero al Mazzini di Teramo, dove è deceduto.

D’Eugenio era un personaggio molto conosciuto, non solo a Roseto, ma in tutta la provincia di Teramo: si occupava del commercio di cereali presso la Borsa Merci di Bologna. La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa sui social. Centinaia i messaggi di cordoglio ai famigliari. L’ex consigliere comunale e amico personale di D’Eugenio, Ivo Giorgini, dice: «Alfonso era sicuramente una bravissima persona e stimato da tutti. Sempre attivo nella vita politica cittadina, ma mai con la voglia di essere protagonista.

E poi era un grande tifoso del Roseto Basket».

Giorgini rende noto che durante la malattia, nei momenti più difficili, ha avuto al suo fianco sempre il cugino ed ex-arbitro di basket di serie A, Pasquale Zeppilli. L’ultimo post di D’Eugenio sul suo profilo Facebook, dove era sempre attivo, risale a soli 4 giorni fa, l’11 dicembre, dove spiega la differenza tra il grano canadese e quello italiano. Per tutta la giornata di ieri, molte persone si sono recate presso la casa di Antonio Ruggieri in via Bolivia di Voltarrosto per portare un saluto e dare le condoglianze ai famigliari. Alfonso D’Eugenio lascia la moglie Paola, i figli Alessandra e Vittorio. I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Roseto.