AcquaeSapone Unigross, gli Allievi dal 1 giugno alle Final Eight scudetto

Il sorteggio effettuato questa mattina mette di fronte gli Allievi dell’AcquaeSapone Unigross ai pari età della New Team Ferrara. Scatta il conto alla rovescia per le Final Eight scudetto giovanili in programma a Forlì e Cesena dal prossimo 1° giugno. I nerazzurri di Ivan Junior sfideranno gli estensi nella prima partita, decisiva per poter sognare il tricolore. Venerdì 1° giugno alle 17 al Pala Carisport di Cesena la prima sfida per Redivo e compagni. Nel secondo turno, l’incrocio prevede una tra Sport Five Putignano e Orange Asti, sabato 2 giugno.



Prosegue quindi l’ottima stagione delle giovanili nerazzurre. “Siamo andati oltre le più rosee aspettative – afferma il ds Gabriele D’Egidio – . Lo scorso anno perdemmo tre finali nello stesso giorno. Siamo ripartiti da lì, la scorsa estate, facendo scelte importanti. Condivisione delle idee, rinnovamento degli staff tecnici. Laddove pensavamo di aver sbagliato, abbiamo fatto correzioni in corsa. Si sono formati staff vincenti, con persone giuste al posto giusto. Tutti hanno remato dalla stessa parte senza mai cadere nei tranelli di chi voleva denigrarci, stuzzicarci o abbatterci.

Contro le malelingue e gli inciuci, contro chi ci ha chiuso le porte dei palazzetti accusandoci di falsità abominevoli. Così abbiamo lavorato, in silenzio. Un ringraziamento da parte della nostra va a tutte quelle società che hanno onorato i campionati giocando a viso aperto tutte le gare fino all’ultimo secondo.

Non ci vantiamo di essere scopritori di talenti, ma sicuramente ci vantiamo insegnare calcio a cinque a tantissimi ragazzi”.

