Rubinetti a secco per l'intera giornata di domani in 17 Comuni del Chietino per lavori della Sasi sulla rete idrica

Rubinetti a secco dalle ore 8 di domani, e per tutta la giornata fino a sera, in diciassette comuni del Chietino. L'informazione arriva direttamente dalla Sasi Spa, l'azienda che gestisce gli interventi sulla rete idrica. L'interruzione del servizio è dovuta stavolta a urgenti lavori di riparazione dell'Acquedotto Verde per la tratta Casoli - Scerni – Vasto – nel comune di Scerni, località Osento (Chieti). "Si comunica che per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Osento del comune di Scerni, dalle ore 8 di domani fino alle ore tardo serali del giorno medesimo, verrà sospesa la normale fornitura idrica - recita la nota aziendale -. Al fine di garantire l’approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso (Ospedali, Vigili del fuoco, ecc.) si comunica la posizione di 1 punto di prelievo, e nello specifico: San Salvo Via Vasco de Gama. Il servizio - assicura la Sasi - verrà ripristinato nel più breve tempo possibile.

Di seguito le località interessate dall'intervento di riparazione e che dunque subiranno disagi per l'interruzione idrica: Altino, Archi (per gli utenti di capoluogo, Caduna, Ruscitelli, Ponte Maggiore Sant'Amico); Atessa (per gli utenti di capoluogo, San Marco, Pian Querceto, Monte Calvo e Castelluccio); Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano (per gli utenti di capoluogo, Rascitti, San Pastore e Crocetta); Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino Di Sangro, Vasto, Villalfonsina.

L'informazione è stata diffusa alle amministrazioni comunali, all'Asl Lanciano-Vasto e ai responsabili di servizio, Ersi, consorzio Asi Sangro, casa circondariale di vasto, Provincia e Prefettura di Chieti.