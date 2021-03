25 Marzo 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 1 minuto)







Accoltellamento nella notte davanti alla questura di Teramo. Il movente sarebbe la gelosia. Ad essere gravemente ferito W.V., un 49enne del posto.

Stando ad una prima e sommaria ricostruzione l’ex marito e l’attuale compagno (l’accoltellato) di una donna si sarebbero incontrati per parlare di alcune questioni legate al rapporto sentimentale che li ha fatti diventare rivali. Dopo qualche minuto di discussione si sono alzati i toni. Dalle parole si è passati alle mani sino a quando l’ex marito non ha estratto un coltello dalla tasca e sferrato un fendente nel petto del rivale in amore.

A chiamare gli agenti di polizia, urlando, è stata la mamma del ferito, che era sul posto. E' intervenuta un’ambulanza medicalizzata del118. Il 49enne è stato trasportato all’ospedale Mazzini. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento