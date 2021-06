Marsilio: «Da lunedì l'Abruzzo diventa zona bianca, il peggio è passato»

«Oggi il ministro Speranza firma il decreto con il quale da lunedì l’Abruzzo diventa la quarta Regione in Italia a diventare zona bianca, con tutto quello di positivo che ne consegue». Lo rende noto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della riunione dell’Unità di Crisi che si è svolta oggi pomeriggio all'Aquila. «È un risultato importante, che riconosce l’impegno che la Regione ha messo in campo per combattere la pandemia. Si può dire che il peggio è passato, anche se bisogna continuare a usare tutte le precauzioni del caso. Però si riapre, si riparte in anticipo rispetto al programma nazionale e a tante altre regioni che manifestano ancora un’incidenza peggiore di quella dell’Abruzzo, che è tra le primissime regioni in Italia per numero di vaccinati rispetto alla popolazione residente e per l’utilizzo dei vaccini che ci vengono forniti. Abbiamo iniziato a vaccinare anche i dodicenni, in particolare a Pennapiedimonte, insieme alla vaccinazione massiva dei piccoli centri. Sono segnali positivi e confortanti, che confermano la capacità della Regione ad accelerare il passo per arrivare il più rapidamente possibile all’immunità di gregge. L’appello a tutti i cittadini, che hanno dimostrato grande capacità di resilienza, è a non abbassare la guardia, ma anche a nutrire quel giusto ottimismo necessario a rilanciare l’economia e a ritrovare quella normalità che manca da troppo tempo», ha concluso il presidente.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Covid, 45 nuovi positivi e 4 decessi. Morta una donna di 66 anni... UMBRIA Virus, Umbria zona bianca: solo sei casi in un giornoVaccini,...