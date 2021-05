15 Maggio 2021

di Manlio Biancone

(Lettura 2 minuti)







Carabinieri e polizia locale aumentano pattuglie e uomini per i controlli nel territorio comunale di Celano, in provincia dell'Aquila, che resterà in zona rossa fino al 21 maggio. Purtroppo la situazione relativa alla diffusione dei contagi da Covid-19 nel centro marsicano non sembra migliorare. Ieri il bollettino regionale ha comunicato altri 7 residenti risultati positivi e una sola negativizzazione. Allo stato attuale, dunque, nel territorio sono presenti, complessivamente, 110 cittadini positivi.

Intanto domenica, nonostante la zona rossa, le strade del territorio comunale saranno interessate al passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia. «Come segretario di Rifondazione - dice Vittoriano Baruffa - e come cittadino chiedo al commissario e a tutti i consiglieri che si evitino assembramenti che inevitabilmente domenica con il passaggio del Giro si creeranno in tutto il paese. Non può un paese fermarsi per un passaggio di bici e non può un paese permettersi altri contagi, perché è questo quello che inevitabilmente accadrà». Diverse le iniziative che il Comune di Celano sta conducendo per fermare i contagi. In un comunicato la maggiorana fa sapere: «Abbiamo predisposto una serie di azioni efficaci per contenere l’emergenza. Insieme alla Asl e al preside dell’Istituto, si sono effettuati tamponi molecolari gratuiti su base volontaria a tutte le classi terze all’interno dell’edificio scolastico. Nella stessa giornata il Comune ha messo a disposizione dell’azienda sanitaria il Centro bocciofilo per i test molecolari gratuiti ad alcuni commercianti celanesi. Sempre nella giornata di oggi si è provveduto alla sanificazione degli edifici scolastici G. D’Annunzio e Madonna delle Grazie». I consiglieri di maggioranza inoltre precisano che hanno organizzato in collaborazione con la Asl il primo Open Day vaccini riservato agli over 60 che il Punto Covid comunale è stato sempre attivo dall’inizio della pandemia. In collaborazione con gli operatori sanitari, la Protezione civile e la Misericordia di Celano, stanno organizzando anche il terzo screening gratuito di massa su base volontaria rivolto a tutta la popolazione, che si svolgerà nei giorni 19 e 20 maggio 2021 presso le due sedi già utilizzate in precedenza, il Circolo Bocciofilo e la Palestra del Sacro Cuore. I consiglieri chiedono alla Regione «di prevedere immediatamente un sostegno economico a tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale e rivolgono un appello ai rappresentanti politici sovracomunali che a vario titolo si sono espressi sulla situazione sanitaria e politica locale affinché evitino futili strumentalizzazioni».