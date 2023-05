Accusato di stalking tenta di rientrare a casa dell'ex moglie, arrestato

Tenta di rientrare a casa dell'ex perché non ha un posto dove andare, un 24enne della Guinea finisce ai domiciliari. Il ragazzo, nei mesi scorsi, era stato allontanato dalla casa familiare a seguito di diversi episodi violenti avvenuti per lo più sotto l’abuso di sostanze alcoliche.

L'allontanamento disposto dal giudice però per ben due volte sarebbe stato violato. E l'ex compagna, che dall'indagato ha avuto un figlio, lo ha denunciato di nuovo per atti persecutori. La donna infatti oltre ad aver assisito a due tentativi di effrazione notturna era molto impaurita dopo aver visto sui sociale il video postato dall'ex con una pistola. Fatto per il quale è stato denunciato e l’arma, poi risultata giocattolo, sequestrata.

Sul caso sta indagando la Squadra mobile di Viterbo.