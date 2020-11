Nonostante il Covid-19, la scuola resiste e guarda avanti. Proprio come succede alla Fantappiè di Viterbo, istituto comprensivo che raccoglie oltre 700 alunni. Qui non si rinuncia al compito di orientare i più piccoli alle scelte di vita che ne segneranno il futuro, anzi si lavora allo scopo di fornire loro strumenti utili per decidere cosa diventare da grandi. Ecco allora che nasce il progetto “Incontro le professioni”, indirizzato ai circa 100 alunni delle terze medie affinché possano optare con consapevolezza per la scuola secondaria di secondo grado da frequentare.

“In questo momento storico in cui una pandemia mondiale ha invaso la vita di tutti noi ci è sembrato importante – spiega la dirigente Valeria Monacelli - non perdere di vista la prospettiva del futuro, fatto di scelte più o meno consapevoli, a cui si deve dedicare il giusto tempo. Tutti i professionisti coinvolti, che hanno dato subito la loro disponibilità con grande entusiasmo e gratuitamente, racconteranno di storie di vita che hanno come comune denominatore una grande passione per ciò che fanno oggi e la loro esperienza porterà i nostri ragazzi a riflettere molto su loro stessi”.

L’orientamento, con video testimonianze da remoto, partirà il 9 novembre con Maila Gatti, responsabile dei programmi medici della fondazione Operation Smile Italia Onlus; quindi, il 10 sarà la volta di Flavio Canciani, produttore di giochi online in Germani, esperto in game design e community management. E ancora, il 16 novembre spazio a Laura Crescentini, operatrice sociale di Arci solidarietà Viterbo; il 18 tocca a Cristiana Tupini, psicologo e psicoterapeuta; il 23 la parola a Silvia Bongiorni, docente di Malattie neurodegenerative all’UniTus; infine, il 25 chiude il primo ciclo Adriano Pugno, scrittore e responsabile Talent Huib e assistente alla scuola Holden di Torino.

