Scout, nasce il gruppo Viterbo 7: una nuova avventura per i giovani

Autoeducazione, servizio verso il prossimo e vita a contatto con la natura. Lo scoutismo non passa mai di moda. E da quando lord Robert Baden Powell lo fondò nel campo nell'isola di Brownsea (dal primo al 9 agosto del 1907), quell'avventura continua ancora ai nostri giorni. Anche Viterbo non sfugge a questa bella tradizione e così mercoledì 14, alle ore 19 presso la sala / teatro della Parrocchia del Murialdo – avrà luogo il primo incontro del Gruppo Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani) Viterbo 7, dedicato ai nuovi iscritti dell’anno 2020/2021.

L'UNIFICAZIONE RAGAZZI E RAGAZZE

Va anche ricordato che proprio nel Viterbese, sul Lago di Vico, nel lontano 1974 vi fu l'unificazione di Agi (l'associazione Guide italiane) e l'Asci (Associazione scout cattolici italiani) con un campo nazionale che rimase memorabile.

OLTRE IL COVID

Nonostante la crisi Covid-19 – che sta mettendo in ginocchio l'intero pianeta, modificando comportamenti e abitudini di ognuno di noi – lo Scoutismo sta andando avanti, con tutte le difficoltà del caso ma imparando a giocare un gioco diverso! «È evidente -commentano i capi gruppo Maria Lorena Selvaggini e Paolo Moricoli che le attività all’aperto – che caratterizzano l’offerta educativa scout – costituiranno il punto forte delle stesse, anche e soprattutto in questo momento di crisi… auspicando una certa qual magnanimità da parte del meteo!».

L'INCONTRO

Mercoledì 14 ottobre, la Comunità Capi del Gruppo Viterbo 7, quindi, aspetta coloro (bambine/i, ragazze/i e, soprattutto, relativi genitori) che, per la prima volta, hanno voglia di affacciarsi nel mondo dello Scoutismo nell'anno 2020/2021; a grandi linee, ne saranno illustrati i programmi, e si cercherà di far conoscere un po’ più da vicino il mondo degli Scout che, però, ha un grande problema: è quasi impossibile spiegarlo a parole… bisogna provare! Le Unità del Gruppo – presente nelle Parrocchie S. Leonardo Murialdo e Sacra Famiglia – sono divise in fasce di età, a partire da quella 8-11 anni (Lupetti/e), 12-16 anni (Esploratori e Guide), 17-20 anni (Rover e Scolte). «Naturalmente -concludono i responsabili- è aperto anche a uomini e donne di buona volontà che abbiano il desiderio di impegnarsi per un mondo migliore: ce n’è tanto bisogno!».

L'appello: «Una nuova avventura, tra gioco e strada ci attende e tu... vuoi essere dei nostri?» E allora, nel motto tanto caro agli scout di tutto il mondo, Estote parati, ovvero sempre pronti.

(Info: Lorena 340/2670822, Paolo 328/7188646).

