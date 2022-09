Trasporto, la Cri prende le distanze da Rossi: «Non si spara sulla Croce Rossa»

Ira di Sandro Rossi sulle misure di sicurezza, c'è la replica della Croce Rossa. «Prendiamo le distanze dalle pesanti e incomprensibili parole del capofacchino Sandro Rossi, pronunciate durante l'incontro con Facchini e autorità -

dice il presidente di Viterbo, Marco Sbocchia - relative al posizionamento della tenda “definita baraccone” allestita a posto medico avanzato della Cri, a suo dire posizionata in posto privilegiato per far vedere agli operatori del soccorso la Macchina di Santa Rosa».

Trasporto a rischio, l'ira di Rossi sulle misure di sicurezza: «Piazze vuote, se non c'è gente stop e tutti a casa»

Sbocchia spiega quindi come si è arrivati a quella posizione. «La tenda, tra l’altro coordinata sotto il profilo sanitario dal 118 - continua - è stata posizionata in quel luogo come indicato da Ares118 e dal tecnico incaricato della redazione del piano di sicurezza Luciano Tomei, già dalla mattinata del 3 settembre e quindi in un orario che avrebbe permesso di adottare tutte le modifiche del caso in tempi congrui».

Da qui la decisione di prendere le distanze dalle parole di Rossi. «Quale istituzione di soccorso volontaria che da decenni presta servizio gratuitamente durante il Trasporto e che quest’anno è presente con 150 volontari distribuiti sul percorso - conclude - ci dissociamo da quanto affermato da Rossi al quale ricordiamo che sulla Croce Rossa non si spara».