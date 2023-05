Mercoledì 24 Maggio 2023, 03:25

Il giorno dopo l’elezione della sindaca del consiglio comunale dei bambini e delle bambine, a Palazzo dei Priori è stato presentato il primo Festival nazionale dell’educazione emotiva, un progetto che vede le sue radici proprio a Viterbo con l’obiettivo di supportare le nuove generazioni.

Tre giorni, dal 25 al 27 maggio, ricchi di eventi, laboratori e tanti relatori tra esperti psicologi, pedagogisti e ricercatori di fama internazionale del mondo della Cultura e dell’Educazione. “Questo tassello di oggi è un grande motivo di orgoglio – ha spiegato la sindaca. L'inizio di un festival a cui auguriamo un grande successo, in cui Viterbo diventa luogo ospite di una serie di esperti relatori”.

Il progetto nasce con il supporto di una legge approvata all’unanimità in parlamento l’11 gennaio 2022, che chiedeva alle scuole di sperimentare l’alfabetizzazione emotiva, permettendo ai bambini di lavorare su competenze di vita attraverso percorsi utili a conoscere le proprie emozioni, quelle altrui e gestire al meglio i rapporti.

“Il Festival è il momento spettacolare di un cammino che abbiamo condiviso con l’Amministrazione perché tutto è nato a Viterbo - ha continuato lo psicologo Ulisse Mariani. Siccome i progetti di prevenzione devono avere una base scientifica, abbiamo studiato il metodo della didattica delle emozioni, tecniche semplici che hanno avuto una grande ripercussione sulla parte emotiva, psichica e psicofisica dei bambini. Il Metodo poi è stato approvato e studiato a livello mondiale”.

La prima scoperta scientifica di evidenza biologica in campo educativo che ha dato la spinta per la creazione di una rete nazionale di Scuole dell’Empatia abbracciata da sette Istituti Comprensivi nel viterbese.

Il Festival inizierà questo giovedì fino a sabato 27 maggio, tutte le attività si terranno dalle ore 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.

Il 25 e 26 maggio tutti gli incontri saranno ospitati presso la Fondazione Carivit in via Faul 20, mentre la giornata di sabato si dividerà la mattina nei Giardinetti di Piazza del Comune e il pomeriggio nella Sala Regia di Palazzo dei Priori. Inoltre, saranno attivi laboratori per alunni su bullismo, educazione emotiva e lettura. Per maggiori informazioni info@educazioneemotiva.it