Schenardi al gran completo per la lista di Forza Italia, Fondazione e Udc

"Con due liste, unite, abbiamo quella forza e quella certezza che altri non hanno. I nostri sono candidati veri, che non abbiamo rincorso, ma che si sono offerti volontariamente per fare del bene per la città". Non ha dubbi il commissario provinciale di Forza Italia, Andrea Di Sorte, che ieri ha presentato la rosa dei 32 nomi della lista Forza Italia, Fondazione, Udc.

Accanto a lui, all'evento ospitato in un risorto Gran Caffè Schenardi, anche Paolo Zappi (Fondazione) e il candidato primo cittadino Claudio Ubertini. L'occasione, per gli alleati della Lega, è stato anche un momento utile per l'aspirante primo cittadino per ricordare alcuni degli ultimi obiettivi raggiunti. "Al contrario di altri, il nostro impegno lo dimostriamo con i fatti - ha affermato Ubertini - da poco abbiamo comunicato l'arrivo di due milioni di euro che saranno spesi per le strutture sportive di Santa Barbara, un risultato portato a casa grazie in primis a supporto di Giulio Marini".

L'obiettivo, ribadito da tutti, resta quello di raggiungere il ballottaggio, ma anche quello di "differenziarsi dalla destra" firmata FdI. "Il nostro è un progetto, non una lista, un progetto di nome Centrodestra con la C maiuscola e noi siamo l'unico centrodestra esistente" ha affermato Paolo Zappi.

In chiusura anche la rivincita del forzista Di Sorte: "Forza Italia ha subito molti colpi, ma ripartirà e lo farà dalle persone che oggi sono qui con noi".